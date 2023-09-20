В Орле студентов-учителей предложили поддержать финансово
Тему обсудили на заседании профильного комитета горсовета.
Фото: архив "Вести-Орел"
На заседании комитета городского совета Орла по образованию культуре и социальной политике было предложено установить ежемесячную выплату в размере 1,5 тысячи рублей студентам, совмещающим работу в орловских школах с учебой.
Отмечается, что в прошлом учебном году 33 студента четвертого курса очной формы обучения совмещали занятия и работу в школах.
Зампред горсовета Владимир Негин предложил проработать вопрос при подготовке к принятию бюджета на 2024 год. Комитет тему выплат поддержал. Решение будет принято на сессии горсовета 29 сентября.