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14:30, 20 сентября 2023 года В Орле могут появиться общественные территории в честь героев Первой Мировой и Гражданской войн Вопрос обсуждался на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике городского совета.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле обсудили вопрос об увековечении памяти погибших в ходе Первой Мировой и Гражданской войн.



Как было отмечено в ходе заседания профильного комитета городского совета, в конце XIX века на перекрестке нынешнего Наугорского шоссе и Ипподромного переулка было открыто кладбище, где позднее хоронили участников Первой Мировой войны. В 1971 году из-за возведения Орловского завода научных приборов часть захоронений была перенесена, так как находилась на территории стройки. В 1999 году здесь установили памятный знак в честь воинов. Этот уголок предложено назвать сквером Героев Первой мировой войны.



Территорию возле памятника участникам Гражданской войны, стоящего на берегу Орлика у Тургеневского моста, предложено назвать площадью Героев Гражданской войны.



Окончательное решение по данным вопросам будет принято на заседании Орловского горсовета 29 сентября.





Артем Ежаков



