Главная » Новости



13:30, 20 сентября 2023 года Состояние противовоздушной обороны региона обсудили в Орле Тема была в центре внимания на заседании оперштаба.



Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Андрей Клычков провел очередное заседание оперативного штаба Орловской области 20 сентября. Главной темой стало состояние противовоздушной обороны в регионе.



В заседании приняли участие председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, первый заместитель губернатора в правительстве Владимир Ивановский, а также руководители силовых структур и правоохранительных органов.



По информации пресс-службы правительства региона, в рамках работы оперштаба продолжается контроль за системой мер обеспечения антитеррористической защищенности и общественного порядка на территории Орловской области.





Сергей Силаев



