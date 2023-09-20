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13:30, 20 сентября 2023 года

Состояние противовоздушной обороны региона обсудили в Орле

Тема была в центре внимания на заседании оперштаба.

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Андрей Клычков провел очередное заседание оперативного штаба Орловской области 20 сентября. Главной темой стало состояние противовоздушной обороны в регионе.

В заседании приняли участие председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, первый заместитель губернатора в правительстве Владимир Ивановский, а также руководители силовых структур и правоохранительных органов.

По информации пресс-службы правительства региона, в рамках работы оперштаба продолжается контроль за системой мер обеспечения антитеррористической защищенности и общественного порядка на территории Орловской области.


Сергей Силаев
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