Главная » Новости



14:00, 20 сентября 2023 года В орловской школе выращивают пекинскую капусту с лавандой и создают роботов Ранее разработки казались невозможными.







Ученики Оптушанской школы Орловского муниципального округа познакомились с новыми технологиями в апреле. Первые разработки ребят привели к победе в конкурсе "Движения первых" – получен грант на сумму более 600 тысяч рублей.



– Мы оказались единственной школой в Орловской области, которая стала обладателем гранта "Движения первых", - отметила директор Оптушанской школы Елена Трутнева.



Первые шаги в науку школьники делают и на уроках информатики. Здесь ребята собирают и программируют роботов. Теперь возможностей появится больше – в планах закупить дополнительное оборудование.



– Закупка нового станка, более профессионального, позволит нам создавать роботов из конструкторов, а дети уже могут собрать робота от начала до самого конца. То есть от разработки самой модели, внешнего вида, а затем мы это сможем вырезать, и уже дети его будут программировать, - рассказал учитель физики и информатики Оптушанской СОШ Николай Казаков.





Эльза Ахмедбекова



