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14:00, 20 сентября 2023 года

В орловской школе выращивают пекинскую капусту с лавандой и создают роботов

Ранее разработки казались невозможными.



Ученики Оптушанской школы Орловского муниципального округа познакомились с новыми технологиями в апреле. Первые разработки ребят привели к победе в конкурсе "Движения первых" – получен грант на сумму более 600 тысяч рублей.

Мы оказались единственной школой в Орловской области, которая стала обладателем гранта "Движения первых", - отметила директор Оптушанской школы Елена Трутнева.

Первые шаги в науку школьники делают и на уроках информатики. Здесь ребята собирают и программируют роботов. Теперь возможностей появится больше – в планах закупить дополнительное оборудование.

Закупка нового станка, более профессионального, позволит нам создавать роботов из конструкторов, а дети уже могут собрать робота от начала до самого конца. То есть от разработки самой модели, внешнего вида, а затем мы это сможем вырезать, и уже дети его будут программировать, - рассказал учитель физики и информатики Оптушанской СОШ Николай Казаков.


Эльза Ахмедбекова
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