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13:00, 20 сентября 2023 года В Кромском районе появилась детская площадка Зона для развлечений и игр находится в деревне Черкасская.



Фото: "Телеграммы из Орла"

В деревне Черкасская Кромского района построили новую детскую площадку. Работы были выполнены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", на площадке установили современные качели, качалку-балансир, игровой комплекс и скамейки для отдыха. Также по нацпроекту в Кромском районе в 2023 году отремонтированы и благоустроены два двора и четыре общественных территории.





Сергей Силаев



