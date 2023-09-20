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12:30, 20 сентября 2023 года В школе №38 Орла возродили методику сохранения осанки и зрения Класс переоборудован по программе здоровьесбережения.







Осанка и зрение учеников 2 "А" класса школы №38 Орла находится на особом контроле. Кабинет оборудован по особой программе.



Методика здоровьесбережения в младших классах, разработанная еще в середине 20-го века российским ученым Владимиром Базарновым, нашла отклик на Орловщине. Через двадцать минут после начала урока ребята меняются местами. Те, кто сидел, будут стоять ща специальными конторками и на массажных ковриках. А на потолке находится специальный тренажер. Разминка для глаз и шеи занимает несколько минут.



2 "А" выбран для экспериментального переоборудования не случайно - Наталья Казачкина уже несколько поколений своих учеников по договоренности с родителями обучает именно так.





Ирина Костина



