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10:00, 20 сентября 2023 года

Леонид Музалевский и Михаил Вдовин посетили стройку на Дворянке

Работы продолжаются.

Фото: Анастасия Дорохова

Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин побывали на стройке 20 сентября. Сроки сдачи объекта сдвинуты. Новая дата - 14 октября. К этому дню, по словам подрядчика, очертания сквера станут ясны.

Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский пригрозил подрядной организации обращением в прокуратуру и штрафами за срывы сроков сдачи объекта. Сейчас здесь трудятся 48 человек.

Напомним, благоустройство в сквере " Дворянское гнездо" стартовало в мае 2023 года. Новую ротонду планировали сдать в сентябре.






Анастасия Дорохова
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