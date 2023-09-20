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12:00, 20 сентября 2023 года Орловские хоккеисты завоевали бронзу в домашнем предсезонном турнире Местный лед принял Кубок "СХЛ-Центр".







Команда Орловского государственного университета стартовала в турнире с победы над соперниками из Смоленска. Итог матча – 5:3 в пользу нашей команды. Вторым соперником орловских студентов стали действующие чемпионы страны – команда "Держава".



Несмотря на упорную борьбу наша команда уступила 3:7. Завершением соревнований для коллектива Орловского государственного университета стала встреча с самой титулованной командой страны – РЭУ имени Плеханова. Уступая по ходу матча 0:3 ХК "ОрелГУ" смог сломить сопротивление соперников и сравнять счет. Основное время закончилось со счетом 3:3.



Пятиминутный овертайм сложился в пользу студентов из Москвы - 4:3. Два игрока нашей команды по итогам турнира стали обладателями индивидуальных наград. Павел Гришин стал лучшим игроком турнира, а Илья Дищенко – самым ценным хоккеистом кубка "СХЛ-Центр".





Анастасия Дорохова



