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12:00, 20 сентября 2023 года

Орловские хоккеисты завоевали бронзу в домашнем предсезонном турнире

Местный лед принял Кубок "СХЛ-Центр".



Команда Орловского государственного университета стартовала в турнире с победы над соперниками из Смоленска. Итог матча – 5:3 в пользу нашей команды. Вторым соперником орловских студентов стали действующие чемпионы страны – команда "Держава". 

Несмотря на упорную борьбу наша команда уступила 3:7. Завершением соревнований для коллектива Орловского государственного университета стала встреча с самой титулованной командой страны – РЭУ имени Плеханова. Уступая по ходу матча 0:3 ХК "ОрелГУ" смог сломить сопротивление соперников и сравнять счет. Основное время закончилось со счетом 3:3.

Пятиминутный овертайм сложился в пользу студентов из Москвы - 4:3. Два игрока нашей команды по итогам турнира стали обладателями индивидуальных наград. Павел Гришин стал лучшим игроком турнира, а Илья Дищенко – самым ценным хоккеистом кубка "СХЛ-Центр".


Анастасия Дорохова
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