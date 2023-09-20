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8:30, 20 сентября 2023 года

Орловщина поможет участникам СВО подготовиться к зиме

Особенно нужны походные печи.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловщина продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, не останавливается раздача бутилированной воды на передовой – там еще стоит жара. Для распределения собрали "аква-посылку" в 80 тонн.

Также глава региона поручил своему советнику Сергею Лежневу организовать доставку пиломатериалов для строительства блиндажей. Одновременно дано указание готовить помощь, которая пригодится бойцам зимой – в том числе походные печи. С их изготовлением и приобретением Андрей Клычков попросил орловцев помочь.

Как отметил Андрей Клычков, сейчас от Орловщины формируются 11 посылок стоимостью порядка 30 миллионов рублей. В них включено спецоборудование: квадрокоптеры, противодроновая аппаратура, приборы ночного видения и так далее.


Артем Ежаков
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