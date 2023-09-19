У нескольких орловских каштанов сбились биологические часы
Деревья начали цвести в сентябре.
Фото: архив "Вести-Орел"
Биологические часы сбились у орловских каштанов. Они начали цвести не в апреле – как обычно – в сентябре. Речь идет о единицах. Главной проблемой остается заболевание деревьев.
Чтобы спасти каштаны от минирующей моли, способной в короткой срок уничтожить почти всю листву, проводится вакцинация. Однако специалисты не успевают обработать все деревья. Только в городе Орле порядка 3,5 тысячи каштанов.