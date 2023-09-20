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5:00, 20 сентября 2023 года

Орловцам предложили побегать

23 сентября пройдет открытый кубок региона по бегу на шоссе.

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Орловской области пройдет открытый кубок по бегу на шоссе в честь 205-летнего юбилея со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Маршрут: село Спасское-Лутовиново – деревня Бастыево – село Спасское Лутовиново.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, юноши и девушки 12-13 лет пробегут километр, юноши и девушки 14-15 лет, а также девушки 16-17 лет – два километра.

Три километра побегут юноши 16-17 лет, мужчины, женщины 70 лет и старше. Десятикилометровую дистанцию попробуют преодолеть мужчины, женщины 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65-69 лет. Регистрация пройдет с 10.00 до 10.40 в здании Спасско-Лутовиновского СДК.


Сергей Силаев
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