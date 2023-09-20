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9:30, 20 сентября 2023 года В Орловской области стартовал чемпионат профмастерства "Абилимпикс" Начался отборочный этап.



Фото: архив "Вести-Орел"

18 сентября в Орловской области стартовал отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ "Абилимпикс".



Орловцы соревнуются в 13 компетенциях, в том числе два человека в категории "Школьники", 10 – в категории "Студенты", один человек – в категории "Специалисты".



Финал пройдет в Москве с 20 по 23 октября по 49 основным компетенциям.





Артем Ежаков



