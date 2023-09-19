В Орловской области назвали размер платы за детский сад в 2024 году
Постановление правительства региона подписано губернатором Андреем Клычковым.
Фото: архив "Вести-Орел"
На сайте правительства Орловской области опубликовано постановление "О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Орловской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования".
Согласно тексту документа, в 2024 году средний размер платы по муниципальным округам и районам составит 1432 рубля, по городским округам – 2049 рублей.