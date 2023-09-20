ФК "Орел" 20 сентября проведет ответный матч полуфинала кубка
Соперник - клуб из Воронежской области "Кристалл-МЭЗ".
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20 сентября футбольный клуб "Орел" дома проведет ответный матч полуфинала кубка СФФ "Центр". Игра начнется в 18.30, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Орловской области.
Именно "Кристалл-МЭЗ" выбил из одной четвертой финала лидера первенства - "Металлург-Оскол". В дебютной встрече полуфинала орловские футболисты проиграли со счетом 1:2. Ответный матч пройдет на стадионе Ленина.