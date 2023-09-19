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19:30, 19 сентября 2023 года Почти 22 тысячи орловцев получают выплаты по уходу за пенсионерами и инвалидами Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда.



Фото: архив "Вести-Орел"

21 617 неработающих и трудоспособных жителей Орловской области получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами – инвалидами первой группы, а также престарелыми, нуждающимися в уходе по заключению лечебного учреждения или достигшими 80 лет. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда. Размер льготы составляет 1200 рублей.

"Для оформления выплаты необходимо заявление гражданина, а также согласие человека, нуждающегося в уходе. Подать его можно онлайн на портале Госуслуг, а также лично в клиентской службе отделения СФР по Орловской области или отправить через Почту России", – сообщили в СФР.





Артем Ежаков



