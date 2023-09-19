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18:30, 19 сентября 2023 года Молодая орловчанка осуждена за убийство на почве ревности Трагедия произошла в январе текущего года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Советский районный суд города Орла приговорил 32-летнюю местную жительницу к семи годам колонии общего режима за убийство своего 36-летнего сожителя. Трагедия произошла в январе 2023-го года.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, женщина выпивала в компании приятеля. Позднее он вышел за спиртным в магазин, а когда вернулся, получил от подруги удар ножом в грудь. Мотивом послужила ревность.





Артем Ежаков



