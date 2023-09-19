Пожилая орловчанка откупила внучку от ответственности за мнимое ДТП
Женщина отдала свои сбережения.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле расследуется очередной случай телефонного мошенничества. Жертвой стала пенсионерка. Ее обманули по классической схеме с якобы попавшим в беду родственником.
Как сообщили в областном УМВД, по телефону с женщиной говорила неизвестная, представившаяся ее внучкой. "Рыдая", злоумышленница сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП. Затем трубку взял лже-сотрудник полиции, сообщивший, что для освобождения девушки от "ответственности" понадобится крупная сумма денег. Женщина отдала курьеру мошенников 300 тысяч рублей.