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17:30, 19 сентября 2023 года Пожилая орловчанка откупила внучку от ответственности за мнимое ДТП Женщина отдала свои сбережения.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле расследуется очередной случай телефонного мошенничества. Жертвой стала пенсионерка. Ее обманули по классической схеме с якобы попавшим в беду родственником.



Как сообщили в областном УМВД, по телефону с женщиной говорила неизвестная, представившаяся ее внучкой. "Рыдая", злоумышленница сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП. Затем трубку взял лже-сотрудник полиции, сообщивший, что для освобождения девушки от "ответственности" понадобится крупная сумма денег. Женщина отдала курьеру мошенников 300 тысяч рублей.





Артем Ежаков



