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19:00, 19 сентября 2023 года Орловские учебные заведения присоединились к трудовому воспитанию школьников Нововведения вступили в силу с нового учебного года.







У школьников сейчас первая учебная четверть. К 1 сентября депутаты Госдумы подготовили для ребят ряд нововведений. Так, появилось трудовое воспитание – уборка класса, стирание с доски, поливка деревьев на пришкольном участке.



По словам депутата Госдумы Ольги Пилипенко, работа над законом велась с осени прошлого года. За столь продолжительное время к его разработке были привлечены эксперты и родительское сообщество. В одной из школ Колпнянского района побывал корреспондент Илья Кондрашов.





Илья Кондрашов



