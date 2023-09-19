Орловские учебные заведения присоединились к трудовому воспитанию школьников
Нововведения вступили в силу с нового учебного года.
У школьников сейчас первая учебная четверть. К 1 сентября депутаты Госдумы подготовили для ребят ряд нововведений. Так, появилось трудовое воспитание – уборка класса, стирание с доски, поливка деревьев на пришкольном участке.
По словам депутата Госдумы Ольги Пилипенко, работа над законом велась с осени прошлого года. За столь продолжительное время к его разработке были привлечены эксперты и родительское сообщество. В одной из школ Колпнянского района побывал корреспондент Илья Кондрашов.