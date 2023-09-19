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18:00, 19 сентября 2023 года Отделение реабилитации в Мценской ЦРБ возобновило работу Здесь пациентам помогают встать на ноги после тяжелых болезней.







В Мценской ЦРБ приступили к работе врачи-реабилитологи. Долгое время профильное отделение было на замке, и вот здесь вновь стали помогать пациентам встать на ноги после тяжелых болезней.



В больнице уходом за больными занимаются медсестры, однако после выписки пациент все еще будет нуждаться в поддержке. Пациенту дают рекомендации и памятки.





Эльза Ахмедбекова



