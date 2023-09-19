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14:00, 19 сентября 2023 года Отопление в орловских домах может быть включено досрочно На вопрос о потеплении в жилом фонде ответил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

В ходе прямого эфира в социальных сетях 18 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков ответил на вопрос о начале отопительного сезона в регионе.

"Есть нормативы – восемь градусов. Мы традиционно стараемся их опередить. Будем смотреть, чтобы никто не замерз, особенно социальные учреждения", – сообщил глава региона. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, включение отопления происходит после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже восьми градусов тепла. В прошлом году батареи в домах орловцев потеплели в середине сентября.





Артем Ежаков



