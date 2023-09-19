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13:00, 19 сентября 2023 года На Орловщине не зарегистрирован новый штамм COVID-19 "пирола" Разновидность вируса может распознать только тест.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В России возросла заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю на 48%. Показатель достиг 8,2 на 100 тысяч человек. Такие цифры привел федеральный оперштаб. В целом увеличение заболеваемости отмечено в 70 областях страны.



В Орловской области новая разновидность коронавирусной инфекции пока не зарегистрирована. Однако кривая заболеваемости сезонной простудой ползет вверх. Некоторые классы в орловских школах закрыты на карантин.





Сергей Силаев



