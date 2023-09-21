Главная » Новости



13:30, 19 сентября 2023 года В Новодеревеньковском районе открыли памятную доску в честь Сергея Кожухова Герой погиб во время прорыва ДРГ на границе с Украиной.







Мемориальная доска появилась в Хомутовской школе Новодеревеньковского района Орловщины, где учился Сергей. Молодой человек погиб при освобождении села Новая Таволжанка Белгородской области 4 июня 2023 года. Орловец окончил школу в 2017 году, Сергею было 24 года. На открытие памятной доски, как и на похороны, собрался весь поселок Хомутово.



В своем классе был "душой компании", на него всегда можно было положиться, парень никого не бросал в беде. Даже после окончания школы Сергей не терял связь с педагогами и старался всегда помогать. Теперь же в школе есть "его" парта, посвященная герою, который в столь юном возрасте отдал жизнь за Родину.



– Недавно открыли парту героя, что многие просяться просто хотя бы один урок посидеть здесь рядом с портретом Сергея. Еще раз прочитать его биографию и еще раз вспомнить этого замечательного человека, - рассказала и.о. директора Хомутовской СОШ Татьяна Медведева.





Антон Сорокин



