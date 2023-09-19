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12:00, 19 сентября 2023 года

Андрей Клычков занял второе место по медиарейтингу среди губернаторов

Глава Орловской области уступил только Рамзану Кадырову.

Фото из архива

Агентство "Интериум" провело оценку эффективности ведения соцсетей российскими губернаторами. Первое место занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с рейтингом 70,2%, второе – Андрей Клычков с рейтингом 50,2%, а третье – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с рейтингом 45%.

Пусть и с небольшим количеством подписчиков, но он имел самую вовлеченную аудиторию, живо реагирующую на посты главы области во всех соцсетях, - прокомментировали рейтинг Андрея Клычкова эксперты.

Специалисты проанализировали официальные аккаунты губернаторов "Вконтакте", "Одноклассниках" и Telegram за прошедший год. В качестве метрик выступали количество подписчиков, доля подписчиков населения от региона, количество соцсетей, которые активно ведутся и частота постинга.


 



Сергей Силаев
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