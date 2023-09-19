Орловские хирурги отметили профессиональный праздник
Он приходится 16 сентября.
В понятии "хирург" таятся два слова: "рука" и "работа", плюс постоянно включенное внимание. Не навредить пациенту – главная задача врача-хирурга.
Утром пятницы Надежда Яшина готовилась к выписке из отделения сосудистой хирургии Орловской областной больницы. Она покидает ее самостоятельно, уверенно опираясь на оперированную хирургом Митрохиным левую ногу. Прощание не затягивается, Дмитрия Вячеславовича ждут новые пациенты.
О том, как складывается судьба одного из специалистов в областной клинической больнице, смотрите в сюжете Ивана Молчанова.