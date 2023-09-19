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11:30, 19 сентября 2023 года Орловские хирурги отметили профессиональный праздник Он приходится 16 сентября.







В понятии "хирург" таятся два слова: "рука" и "работа", плюс постоянно включенное внимание. Не навредить пациенту – главная задача врача-хирурга.



Утром пятницы Надежда Яшина готовилась к выписке из отделения сосудистой хирургии Орловской областной больницы. Она покидает ее самостоятельно, уверенно опираясь на оперированную хирургом Митрохиным левую ногу. Прощание не затягивается, Дмитрия Вячеславовича ждут новые пациенты.



О том, как складывается судьба одного из специалистов в областной клинической больнице, смотрите в сюжете Ивана Молчанова.





Иван Молчанов



