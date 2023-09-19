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8:30, 19 сентября 2023 года

Андрей Клычков поблагодарил орловца за организацию голосования в зоне СВО

Встреча губернатора и военнослужащего состоялась в областной администрации.

Фото: пресс-служба правительства региона

Глава региона Андрей Клычков вручил орловскому военнослужащему благодарность, а также поблагодарил всех участников специальной военной операции за участие в выборах. Во встрече также приняла участие председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева.

Крайне важно, что не только на территории региона мы проводим процедуру голосования. Ребята, находящиеся на передовой, выступили с инициативой, и самое главное – ее реализовали. Голосование проходило буквально в ста метрах от линии соприкосновения, - отметил Андрей Клычков.

Благодарность от избирательной комиссии региона Валерию Романову вручила Лилия Пиняева. Голосование было организовано на высоком уровне, отметила она.


Сергей Силаев
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