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21:00, 18 сентября 2023 года

В Орле пройдет шествие в честь юбилея парада партизан

Торжественное мероприятие состоится 19 сентября.

Фото: архив "Вести-Орел"

19 сентября в 9:30 на площади Ленина в Орле пройдет шествие в честь парада партизан 1943-го года. Об этом сообщили в городской администрации. Торжественным строем пройдут реконструкторы и юнармейцы.

Парад 80 лет назад состоялся по приказу Сталина в ознаменование больших заслуг орловских партизан. Участие приняли почти все партизанские формирования, действовавшие на временно оккупированной территории СССР.


Артем Ежаков
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