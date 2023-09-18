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21:00, 18 сентября 2023 года В Орле пройдет шествие в честь юбилея парада партизан Торжественное мероприятие состоится 19 сентября.



Фото: архив "Вести-Орел"

19 сентября в 9:30 на площади Ленина в Орле пройдет шествие в честь парада партизан 1943-го года. Об этом сообщили в городской администрации. Торжественным строем пройдут реконструкторы и юнармейцы.



Парад 80 лет назад состоялся по приказу Сталина в ознаменование больших заслуг орловских партизан. Участие приняли почти все партизанские формирования, действовавшие на временно оккупированной территории СССР.





Артем Ежаков



