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20:30, 18 сентября 2023 года Андрей Клычков предложил увеличить финансирование трех социальных направлений Губернатор Орловской области рассказал о работе по проекту бюджета региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

Глава Орловской области Андрей Клычков выступил с инициативой увеличить финансирование по льготному лекарственному обеспечению, предоставлению жилья детям-сиротам и переселению граждан из аварийного жилого фонда. Увеличение расходов губернатор предложил включить в проект казны региона.



Напомним, что 18 сентября в региональном правительстве рассмотрели законопроект "Об областном бюджете на 2024-й год и на плановый период 2025 и 2026-го годов". Общий объем доходов бюджета в 2024-м году прогнозируется в сумме 54,5 миллиарда рублей, а сумма расходов – 56 миллиардов.



Траты на социально-культурную сферу составят почти 70% бюджета.





Артем Ежаков



