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21:28, 18 сентября 2023 года Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте" Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Фото: архив "Вести-Орел"

18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте". Документ можно будет показать в приложении "Госуслуги" с телефона.



"Предоставление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно", – подчеркивается в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.



Правительству страны поручено в трехмесячный срок по согласованию с ФСБ определить перечень документов, которые могут быть показаны через мобильное приложение, а также утвердить порядок его применения.





Артем Ежаков



