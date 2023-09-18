Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте"
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: архив "Вести-Орел"
18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте". Документ можно будет показать в приложении "Госуслуги" с телефона.
"Предоставление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно", – подчеркивается в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Правительству страны поручено в трехмесячный срок по согласованию с ФСБ определить перечень документов, которые могут быть показаны через мобильное приложение, а также утвердить порядок его применения.