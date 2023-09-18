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21:20, 18 сентября 2023 года Большинство молодых орловцев продолжит учебу в вузах региона Приемная кампания завершена.







В России завершилась приемная кампания в вузы. Выпускники орловских школ на отличном счету благодаря высокой успеваемости, что позволяет им поступать на бюджет не только в региональные институты, но и в столичные.



Большинство орловцев предпочитают продолжать учебу на малой Родине. В этом году в Орле остались три четверти абитуриентов. Охотно едут на Орловщину из других областей. Только Орловский госуниверситет набрал больше 5000 первокурсников.



Всего в этом году студентов в орловских вузах – 26560. Больше 16,5 тысячи из них – иногородние.



Среди специальностей популярны направления медицинского, технического, экономического профилей.





Мария Семак



