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23:00, 18 сентября 2023 года В центре Орла возобновили археологические раскопки Работа идет в районе "Стрелки".



Фото: архив "Вести-Орел"

На месте детинца Орловской крепости вновь копают – ищут остатки материальной культуры прошлых веков. Из-за скорого благоустройства этой территории это, возможно, последние раскопки на этом месте.



Сейчас экспедиция под руководством Олега Радюша копает чуть левее от своих прошлых раскопок. Два года назад на "Стрелке" обнаружили находки XI - XII веков. Ими оказались старинная монета из Северной Германии и гирька от весов того же времени.



Археологи пытаются шире изучить ту территорию, которая связана с церковью и с возможной воеводской избой, фундамент которой был найден в 2021-м году. Также ученым интересно изучение валов и рвов крепости.



В ближайших планах – создание здесь единого культурного пространства. Тут появятся сувенирные лавки, объекты питания и площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий.





