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20:30, 18 сентября 2023 года Леди и джентльмены в элегантных костюмах проехали по улицам Орла Благотворительный заезд "The Gentleman's Ride" впервые прошел в областной столице.







В Орле впервые прошел благотворительный заезд на классических и кастомных мотоциклах, мопедах и скутерах "The Gentleman's Ride". Обязательным условием был элегантный костюм.



Мотопробег стал дополнительной возможностью привлечь внимание к орловскому мотосообществу. Обладателям железных коней важно заявить о себе, дать понять, что жить по правилам – это и их стиль тоже.





Анастасия Дорохова



