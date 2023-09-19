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6:00, 19 сентября 2023 года

Народные приметы: почему 19 сентября нужно прощать друг друга

Сегодня церковь вспоминает чудо Архистратига Михаила, а в народном календаре этот день называли Михайлово чудо.


Этот праздник связан с тем, что в одном из малоазийских храмов, посвященных Архангелу Божию Михаилу, в IV веке от Рождества Христова в течение 60 лет служил пономарем Архипп Херотопский. Язычники решили уничтожить этот храм и убить его, но он начал молиться Архангелу Михаилу. 

Что можно делать в этот день:

- 19 сентября в старину люди собирались и прощали друг другу старые обиды, разрешали споры. После этого устраивали народные гулянья;

- Желательно весь день провести в хорошем настроении, так как считалось, что тогда ждет успех;

- Сон в ночь на 19 сентября, как правило, быстро сбывается;

- В народе день считался определяющим весь будущий год — было принято убирать дом и топить баню;

- 19 сентября один из лучших дней в году для свадеб.

Что нельзя делать в этот день:

- В Михайлов день не собирали ягоды, так как считалось, что из полезных они превращались во вредные;

- 19 сентября нельзя много работать по своей собственной инициативе - можно сделать серьезную ошибку, после которой все придется переделывать;

- Нельзя перекладывать свою работу на других;

- Нельзя уходить из дома надолго, весь день с утра и до ночи проводить не в кругу семьи – это приведет к скандалам и недопониманию.




Александра Бахтина
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