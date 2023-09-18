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20:00, 18 сентября 2023 года Орловчанку оштрафовали за махинации с "чернобыльскими" выплатами Женщина продолжила получать льготу после переезда в Орел.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат. Как сообщили в прокуратуре, орловчанка получала "чернобыльские", проживая в Верховском районе, но в 2020-м году переехала в Орел. О смене места жительства пенсионному фонду она не сообщила, продолжая получать льготу – уже незаконно.



Суд оштрафовал женщину. Фемида учла, что орловчанка полностью возместила ущерб.





Артем Ежаков



