Андрей Клычков наградил Вадима Соколова знаком отличия "За заслуги перед Орловской областью" I степени
Церемония прошла в здании администрации региона.
Сенатор РФ от Орловской области Вадим Соколов награжден знаком отличия "За заслуги перед Орловской областью" I степени. Об этом сообщает региональный информационный портал. Церемония прошла 18 сентября в здании администрации региона.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил Вадима Соколова за многолетнюю службу и вклад в развитие региона.
Напомним, что Вадим Соколов ранее занимал должность первого заместителя губернатора Орловской области – руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области. С 16 сентября был наделен полномочиями сенатора РФ.