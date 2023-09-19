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7:00, 19 сентября 2023 года

Маммографический комплекс Орловского онкодиспансера работает в Новосильском районе

Бесплатно пройти обследование могут женщины старше 40 лет.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Мобильный маммографический комплекс Орловского онкологического диспансера продолжает работу в районах региона. С 18 по 20 сентября он базируется рядом с Новосильской ЦРБ.

В департаменте здравоохранения Орловской области напомнили, что маммографию рекомендуется проходить всем женщинам старше 40 лет один раз в два года. Исследование проводится в рамках диспансеризации, направление на нее дает специалист кабинета профилактики. Записаться на маммографию можно по телефону регистратуры ЦРБ: 8(48673) 2-15-73.

На следующей неделе с 25 по 29 сентября комплекс будет принимать пациенток Дмитровского района.


Сергей Силаев
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