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5:00, 19 сентября 2023 года

Орловчанка Кира Извекова вошла в число победителей проекта "ТопБЛОГ"

Финал третьего сезона состоялся в Москве в онлайн-формате.

Фото: телеграм-канал Киры Извековой

Жительница Орловской области Кира Извекова вошла в число победителей проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в категории "Блогеры". По итогам конкурсных соревнований были отобраны 102 финалиста из 44 регионов страны. Статус победителя получил только 21 человек.

В своем блоге в Telegram под названием "Travel Бомж" Кира Извекова рассказывает подписчикам о путешествиях, показывая, как многогранна и необъятна наша страна.

В своем блоге я вдохновляю людей отправиться в путешествие автостопом по всей России с минимальными затратами только на питание. В ближайшем будущем я планирую преодолеть путь от Сахалина до Кавказа, посетив максимальное количество городов России. Во время путешествия я живу в палатке или использую систему каучсерфинга. Безусловно, самым ценным для меня оказался статус победителя третьего сезона в категории "Начинающие", - рассказала Кира Извекова.


Сергей Силаев
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