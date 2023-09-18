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16:07, 18 сентября 2023 года Орловская область участвует в чемпионате высоких технологий Интеллектуальное соревнование стартовало в Великом Новгороде.



Фото: центр "Молодые профессионалы"

В Великом Новгороде стартовал чемпионат высоких технологий. Его участниками стали представители 32-х российских регионов, а также пяти стран: Беларуси, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии. Финал будет проходить с 18 по 21 сентября.



Лучшие студенты колледжей и техникумов соревнуются по восьми компетенциям: "летающая робототехника", "биопротезирование", "геопространственная цифровая инженерия (проектирование умных и функциональных городов будущего)", "нейросети и большие данные", "организация и управление ЭОГ-проектами (ESG-проектами)", "технология развития городов и территорий", "изготовление индивидуальных имплантов", "биохимические технологии и моделирование процессов".



Орловскую команду в компетенции "летающая робототехника" представляет студент третьего курса Мценского филиала ОГУ имени Тургенева Максим Потанин. Молодой человек обучается по специальности "Информационные системы и программирование".



– Программирование занимает центральное место в моей жизни. В свободное время я наращиваю свои навыки в различных языках программирования. Мои основные языки - Python, PHP и JavaScript. Я увлекаюсь web-разработкой и часто занимаюсь созданием сайтов на фрилансе, - рассказал Максим Потанин.





Сергей Силаев



