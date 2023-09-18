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17:00, 18 сентября 2023 года Молодые орловцы за час собрали больше полутора тонн отходов Уборка прошла в Щекотихинском лесу.







16 сентября прошли первые экологические командные соревнования "Студенческий кубок Чистоты: Чистые игры - Орловская область". Квест приурочили к Всемирному дню чистоты.



За час в Щекотихинском лесу собрали 1600 килограммов отходов. Также уборка территории пройдет на этой неделе в Кромском и Медведевском лесу.



Победила команда из двух человек под названием «Агрономы» из ОГАУ имени Парахина. Всего между собой соревновались порядка 30 команд.





