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1:30, 19 сентября 2023 года

Орловцам рассказали, кому положены дополнительные выходные

Критерии обнародовала Госдума.

Фото: Государственная Дума

Если работникам недостаточно субботы и воскресенья в качестве выходных, то можно дополнительно взять день отдыха:

• Выходной за работу в выходной: (оплата за труд в выходные или нерабочие праздничные дни удваивается, но вы можете выбрать вместо денег выходной. Тогда работа в выходной оплачивается по ставке плюс вы получите отгул, но его не оплатят).

• Отгулы для тех, кто думает о здоровье: (регулярная диспансеризация помогает выявить опасные заболевания на ранней стадии. Если вы хотите проверить свое здоровье, но при этом не потерять в зарплате, государстве гарантирует оплачиваемые выходные для диспансеризации. До 40 лет – один раз в три года, с 40 до предпенсионного возраста – один день каждый год, пенсионерам и предпенсионерам – два дня в год).

• Отдых для доноров: (донор крови освобождается от работы в день сдачи, а также в день связанного с этим медосмотра. Плюс ему положен дополнительный выходной. Им можно распоряжаться как угодно, право сохраняется в течение года).

• Выходные для родителей детей-инвалидов: (у родителей, опекуна или попечителя ребенка-инвалида есть право на четыре дополнительных выходных в месяц. С 1 сентября 2023 года эти выходные можно будет накапливать и брать до 24 дней отдыха подряд в течение года)


Сергей Силаев
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