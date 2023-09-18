|
|понедельник 18.09.2023 17:38:53
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
16:30, 18 сентября 2023 года
Больше тысячи орловцев пробежали "Кросс Нации"Забег прошел 16 сентября.
В этом году "Кросс Нации" пробежали 1,2 тысячи орловцев.
Для самых маленьких дистанция составила 600 метров. Требовалось пробежать по территории стадиона Ленина. Тем, кто постарше, дистанция длиннее – 1, 2 или 3 километра.
Самые быстрые в каждой возрастной категории получили памятные кубки.
Анастасия Дорохова
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.