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3:00, 19 сентября 2023 года

В Госдуме предложили запретить продажу энергетиков для детей по всей стране

Вопрос будет поднят на осенней сессии нижней палаты парламента РФ.

Фото из архива

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев предложил возобновить обсуждение запрета энергетиков для несовершеннолетних на федеральном уровне.

В эту осеннюю сессию подниму вопрос по запрету энергетиков для несовершеннолетних. Ранее уже был внесен один из законопроектов. Считаю, что необходимо реанимировать работу в этом направлении, которая была начата в начале текущего года. В вопросе защиты здоровья детей второстепенных вопросов быть не может, - сказал парламентарий "РИА Новости".

Парламентарий добавил, что сейчас в России запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков действует более чем в 30 областях страны. Депутат отметил, что практика успешна.


Сергей Силаев
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