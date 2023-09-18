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18:30, 18 сентября 2023 года В Орле состоялась премьера спектакля "Люди А" Постановка посвящена специальному подразделению по борьбе с терроризмом "Альфа".







В Культурно-досуговом центре "Металлург" аншлаг, сотни орловцев пришли посмотреть на спектакль "Люди А". Он был поставлен по книге одноименной Алексея Филатова.



Алексей Филатов - президент союза "Офицеры" группы "Альфа", автор книги "Люди А". Он отслужил в Федеральной службе безопасности 20 лет, участвовал во многих спецоперациях как внутри страны, так и за рубежом. Филатов был свидетелем и участником одной из самых известных операций по освобождению заложников в Буденновске в июне 1995 года. Именно эту сцену из своей жизни он отразил сначала на бумаге, а затем и на сцене.



Зрителям продемонстрировали один день из жизни спецназовца и кинохроники прошлых лет. Особое внимание было уделено событиям 90-х и людям, которые несмотря ни на что остались верны своей присяге.





Антон Сорокин



