Две сотни орловцев смогли заработать на общественных работах
Об этом сообщили в регдепартаменте соцзащиты, труда и занятости.
Фото: архив "Вести-Орел"
В 2023-м году более 200 безработных орловцев поучаствовали в оплачиваемых общественных работах. Жители региона работали в колл-центрах, на почте и других должностях.
"Как правило, это несложная работа, выполнять которую могут люди с любым уровнем образования, квалификации, любой возрастной категории, независимо от наличия трудового опыта и стажа работы", – подчеркнули в регдепартаменте соцзащиты, труда и занятости.
В сентябре вакансии на оплачиваемых общественных работах также есть. Подробно с ними можно ознакомиться на портале "Работа России".