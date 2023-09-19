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8:00, 19 сентября 2023 года Две сотни орловцев смогли заработать на общественных работах Об этом сообщили в регдепартаменте соцзащиты, труда и занятости.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году более 200 безработных орловцев поучаствовали в оплачиваемых общественных работах. Жители региона работали в колл-центрах, на почте и других должностях.

"Как правило, это несложная работа, выполнять которую могут люди с любым уровнем образования, квалификации, любой возрастной категории, независимо от наличия трудового опыта и стажа работы", – подчеркнули в регдепартаменте соцзащиты, труда и занятости. В сентябре вакансии на оплачиваемых общественных работах также есть. Подробно с ними можно ознакомиться на портале "Работа России".





Артем Ежаков



