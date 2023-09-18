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17:00, 18 сентября 2023 года Бюджет Орловской области сохранит социальную направленность в 2024 году Тему затронули на заседании регионального правительства.



Фото: архив "Вести-Орел"

На заседании областного правительства, которое провел губернатор Андрей Клычков 18 сентября, рассмотрели законопроект "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 26-го годов". Общий объем доходов бюджета к 2024 году прогнозируется в сумме 54,5 миллиарда рублей, а сумма расходов – 56 миллиардов.



– Бюджет сохраняет социальную направленность. Важнейшими статьями расходов остаются оплата труда работников бюджетной сферы, публичные нормативные обязательства, социальные выплаты, платежи в фонд обязательного медицинского страхования, а также межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, дорожное хозяйство, государственная поддержка агропромышленного комплекса, - отметил губернатор Андрей Клычков.



Расходы на социально-культурную сферу в 2024 году прогнозируются в объеме 38,5 миллиарда рублей. Прирост по сравнению с 2023 годом составил пять миллиардов.





Сергей Силаев



