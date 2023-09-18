В Ливнах взыскали деньги, похищенные на ремонте дороги
В бюджет возвращено более 1,4 миллиона рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Ливнах в законную силу вступил приговор в отношении директора ООО "АРМ Строй". Мужчину признали виновным в мошенничестве и оштрафовали на два миллиона рублей.
Как следует из материалов дела, в 2020-м году с фирмой заключили контракт на ремонт автодороги по улице Вишневой. В ходе работ использовались более дешевые строительные материалы, хотя в документации их обозначали как дорогие и качественные. Бюджет понес ущерб, превышающий 1,4 миллиона рублей.
Как добавили в прокуратуре, администрация Ливен подала шесть исков о возмещении ущерба, которые были удовлетворены. Похищенные деньги возвращены в бюджет.