Главная » Новости



18:00, 18 сентября 2023 года В Ливнах взыскали деньги, похищенные на ремонте дороги В бюджет возвращено более 1,4 миллиона рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Ливнах в законную силу вступил приговор в отношении директора ООО "АРМ Строй". Мужчину признали виновным в мошенничестве и оштрафовали на два миллиона рублей.



Как следует из материалов дела, в 2020-м году с фирмой заключили контракт на ремонт автодороги по улице Вишневой. В ходе работ использовались более дешевые строительные материалы, хотя в документации их обозначали как дорогие и качественные. Бюджет понес ущерб, превышающий 1,4 миллиона рублей.



Как добавили в прокуратуре, администрация Ливен подала шесть исков о возмещении ущерба, которые были удовлетворены. Похищенные деньги возвращены в бюджет.





Артем Ежаков



