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17:30, 18 сентября 2023 года В Орле на литературной встрече собрались поэты, музыканты и волонтеры Их объединило желание поддержать наших защитников.







Орловское Тургеневское общество продолжает проводить литературные встречи. В стенах музея собрались два поколения.



Игорь Гольцов – поэт и сооснователь рок-группы "Период льда". Автор пишет стихи под псевдонимом "Лис" – в честь персонажа ненаписанной книги. А Алина Анорова – руководитель движения "Зов фронта". Волонтерская организация появилась в апреле 2022-го года. Сейчас она насчитывает более тысячи человек.



Практически каждый житель региона уже стал частью самого надежного тыла в стране и готов подставить дружеское плечо нашим солдатам.





Владимир Маряшин



