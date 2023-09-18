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19:00, 18 сентября 2023 года

Орловщина обеспечила подшефный район ЛНР школьными учебниками

Книги закупил и доставил регдепартамент образования.

Фото: портал правительства Орловской области

По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова для школьников первого – одиннадцатого классов Троицкого района ЛНР закупили и доставили более 14,5 тысячи учебников по школьным предметам. Все 19 школ муниципального образования перешли на единые общеобразовательные стандарты.

Как сообщает региональный информационный портал, также школам передали кабель для прокладки интернета, коммутаторы, краску для ремонта.


Артем Ежаков
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