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15:30, 18 сентября 2023 года

Рост реальной зарплаты орловцев прогнозируется на отметке пяти процентов

Вопрос обсуждался на заседании регионального правительства 18 сентября.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области в текущем году размер номинальной среднемесячной зарплаты прогнозируется на отметке в 45,3 тысячи. Это на 10,9 процента выше уровня прошлого года. Увеличение реальной зарплаты ожидается на уровне 5,4 процента.

Как сообщает региональный информационный портал, в плановом периоде 2025-2026 годов прогнозируется семипроцентный среднегодовой темп роста среднемесячной заработной платы. За три прогнозных года реальная зарплата увеличится на 8,3 процента относительно текущего года.
 
"Инфляция в декабре 2023 года составит порядка 5,3% к декабрю 2022 года, среднегодовая за 2023 год – 5,2%. В 2024 году инфляция прогнозируется со снижением до 4,9 %, в 2025-2026 годах – до 4%, как и в целом по Российской Федерации", – сообщили в пресс-службе областного правительства.



Артем Ежаков
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