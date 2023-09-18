В Орловской области выбрали подрядчика на поставку 80 автобусов
Транспорт для муниципальных образований региона закупят на средства казначейского кредита.
Фото: архив "Вести-Орел"
Ливны и Мценск, а также Ливенский, Мценский, Покровский районы и Орловский муниципальный округ получат новые автобусы. 80 единиц транспорта купят на средства специального казначейского кредита в размере 400 миллионов рублей.
Как сообщает региональный информационный портал, после изучения коммерческих предложений предложено заключить контракт с ООО "Русский автобус – Поволжье". В рамках заявки планируется покупка автобусов марки "ПАЗ" и "ГАЗ". Поставка ожидается до 25 декабря 2023-го года.