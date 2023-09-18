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14:00, 18 сентября 2023 года В Орловской области выбрали подрядчика на поставку 80 автобусов Транспорт для муниципальных образований региона закупят на средства казначейского кредита.



Фото: архив "Вести-Орел"

Ливны и Мценск, а также Ливенский, Мценский, Покровский районы и Орловский муниципальный округ получат новые автобусы. 80 единиц транспорта купят на средства специального казначейского кредита в размере 400 миллионов рублей.



Как сообщает региональный информационный портал, после изучения коммерческих предложений предложено заключить контракт с ООО "Русский автобус – Поволжье". В рамках заявки планируется покупка автобусов марки "ПАЗ" и "ГАЗ". Поставка ожидается до 25 декабря 2023-го года.





Артем Ежаков



