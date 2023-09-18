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14:30, 18 сентября 2023 года На Орловщине ждут роста валового регионального продукта В 2026-м году объем ВРП ожидается близким к отметке в полтриллиона рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

18 сентября состоялось очередное заседание правительства Орловской области. На нем обсуждался вопрос о прогнозе социально-экономического развития региона на 2024-й год и плановый период 2025-2026 годов.



Как отмечает областной информационный портал, в 2023-м году ВРП, по расчетам, составит 387,8 миллиарда рублей, что на 20 миллиардов больше, чем в 2022-м. Среднегодовой темп роста валового регионального продукта в 2024-2026 годах ожидается на уровне 102,9% в сопоставимых ценах. По прогнозам, в 2026-м году объем ВРП составит 479,3 миллиарда рублей, что на 91,5 миллиарда рублей больше, чем показатель текущего года.



Также планируется обеспечить рост основных показателей социально-экономического развития, таких как инвестиции и торговля.





Артем Ежаков



